Командир Ходыкин: ВСУ отказались эвакуировать мирных жителей Красноармейска

Украинское командование в радиообмене выразило безразличие к судьбе гражданских, рассказал российский боец

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Украинское командование в радиообмене с раненым военным выразило безразличие к судьбе мирных жителей Красноармейска и отказалось их эвакуировать. Об этом рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин на видео от Минобороны.

"Они же не давали им выйти. Все, наверное, видели видео, где FPV-"птицы" убивали выходящих. Переговоры поймали - где-то у мирных прятался раненый. И он говорит: "Помогите, я здесь с гражданскими". Это мы слышали в радиостанцию. А ему командование говорит: "На гражданских все равно, тебе постараемся помочь". Ну, конечно, не получилось помочь. Вот их отношение", - сказал военный.

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, в настоящее время - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.