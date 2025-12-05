Российский боец пнул брошенную в свою сторону гранату и убил противника

Разведчик Мустафа Гагиев действовал во время боев за Красноармейск

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский военнослужащий ликвидировал противника, пнув обратно его же ручную гранату во время боев за Красноармейск. Об этом рассказал разведчик ВС РФ Мустафа Гагиев на видео от Минобороны.

"Там сидело два противника. Я сразу предложил сдаться. <…> Он выкинул гранату, и она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я ее, может быть, даже и не заметил бы. Это была американская граната, наподобие Ф-1. Я ее пнул обратно к нему, и она у него взорвалась. Началась перестрелка, полетели "птички", но противник был уничтожен", - сказал военный.

Гагиев отметил, что ликвидированные боевики ВСУ прятались в укрепленной позиции, укрываясь от российских разведчиков.

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, в настоящее время - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.