Боец Даня: ВС РФ сорвали попытку ВСУ поставить растяжки в Червоном

По словам военнослужащего, украинские солдаты наткнулись на российского сапера в тумане, испугались и разбежались

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Российские саперы сорвали попытку ВСУ установить растяжки в населенном пункте Червоное (украинское название - Высокое) Запорожской области, рассказал ТАСС штурмовик 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Даня.

"Был момент, когда их [ВСУ] встретили, когда они только начали ставить растяжки. По туману у нас пошел сапер и пересекся с ними. Они испугались, разбежались и начали чуть-чуть отстреливаться. Но потом они уже с опорного пункта отошли", - рассказал боец.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Червоное в Запорожской области.