Командир Яра: несколько батальонов ВСУ удерживали оборону в Червоном

На зачищенных позициях обнаружены множество шевронов, в том числе с изображением флагов иностранных государств

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Несколько украинских батальонов удерживали оборону в населенном пункте Червоное (украинское название - Высокое) в Запорожской области, рассказал ТАСС командир штурмовой роты 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Яра.

"Очень много их было, там не один батальон стоял", - рассказал боец.

На зачищенных от ВСУ позициях обнаружены множество шевронов, в том числе с изображением флагов иностранных государств.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Червоное в Запорожской области.