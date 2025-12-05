Боец Кубик рассказал, как под пулеметным огнем заводил штурмовиков в Червоное

Военнослужащий смог завести несколько групп в населенный пункт

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Боец группировки "Восток" под пулеметными обстрелами ВСУ заводил группы штурмовиков в Червоное (украинское название - Высокое), рассказал ТАСС участник операции, боец 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Кубик.

"Перед егозой (колючая проволока - прим. ТАСС) было укрытие, такая бывшая минометная позиция у них. И, подходя к этой позиции, начали работать пулеметы перекрестным огнем - и слева, и справа. В этот момент я уже думал, что ну все, ни я не выйду, ни пацаны не выйдут. Повернул голову, увидел ее [позицию] и сказал группе, мол, заскакивайте туда, будете жить. Все, они залетели туда.<...> А я в этот момент сидел за деревом и просто думал, а что делать дальше? Там останусь, значит сейчас прилетит FPV [дрон] или еще что-либо. То есть я и пацанов спалю, и сам останусь там же. Вот три минуты посидел за деревом, помолился и просто уже бежал, не отдыхая", - рассказал боец.

Он добавил, что таким образом он завел несколько групп в населенный пункт.

3 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Червоное в Запорожской области.