Группировка войск "Восток" уничтожила дроны "Баба-яга" ВСУ в Гуляйполе

Операторы ударных FPV-дронов группировки также поразили средства управления беспилотной авиацией противника

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга" и средства управления беспилотной авиацией ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Над населенным пунктом Гуляйполе Запорожской области операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" выявили активность украинских беспилотников и уничтожили тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга". FPV-дроны поразили аппараты в воздухе, когда те направлялись к позициям штурмовых подразделений группировки", - заявили в ведомстве.

Там рассказали, что в пределах населенного пункта были обнаружены антенны управления, через которые противник управлял гексакоптерами. Операторы FPV-дронов уничтожили оборудование, сорвав применение дрона противника на направлении.

Кроме того, в лесополосах у населенного пункта выявлены пункты управления беспилотной авиацией ВСУ, которые были уничтожены операторами ударных БПЛА войск беспилотных систем, добавили в Минобороны РФ.