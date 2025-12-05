Гаубица "Мста-Б" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ

Боевую задачу выполнила Южная группировка войск

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе проведения разведки с применением беспилотного летательного аппарата был обнаружен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в населенном пункте Константиновка. Координаты были переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Точным огнем пункт БПЛА вместе с живой силой противника был уничтожен", - информировали в ведомстве.

Там привели слова наводчика орудия 2А65 с позывным Географ, который рассказал, что пункт взлета беспилотников расчет поразил двумя выстрелами.