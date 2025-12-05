Тульские десантники уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Сумской области

Артиллеристы поразили опорный пункт и живую силу противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы тульского соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" уничтожили из гаубицы "Мста-Б" укрепленную позицию вместе с живой силой противника в зоне СВО в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерия тульских десантников уничтожила укрепленные позиции ВСУ с личным составом в Сумской области. Накануне средствами воздушной разведки в одной из лесопосадок был обнаружен укрепленный опорный пункт ВСУ, куда противник стягивал подразделения, рассредоточивал их, оборудовал позиции и готовился вести оборонительные действия. Расчет 152-мм буксируемого орудия "Мста-Б" точным огнем с закрытой огневой позиции нанес огневое поражение пехоте противника. В результате боевой работы расчета орудия противник понес значительные потери личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские расчеты ВДВ ведут ежедневную контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают штурмовые подразделения, продвигающиеся вглубь территории противника.