"Град" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении

Ликвидация цели привела к значительному снижению активности противника на этом участке фронта

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие расчета РСЗО "Град" мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на краснолиманском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что воздушная разведка с применением беспилотных летательных аппаратов выявила замаскированные огневые точки и скопление живой силы противника. Данные о местоположении целей были переданы на артиллерийский командный пункт, и расчет РСЗО "Град" выполнил стрельбу 122-миллиметровыми снарядами на расстоянии свыше 10 километров. Наведение огня корректировалось с помощью беспилотника, что позволило достичь высокой результативности при меньшем использовании реактивных снарядов.

В министерстве отметили, что уничтожение этой цели нарушило систему управления вражескими беспилотниками, что привело к значительному снижению их активности на этом участке фронта.