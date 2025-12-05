РСЗО "Торнадо-С" уничтожила пункт дислокации штурмовиков бригады "Лють" ВСУ

Бойцы Южной группировки также поразили пункты управления беспилотной авиацией бригады

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" Южной группировки войск уничтожил пункты временной дислокации и управления беспилотной авиацией штурмовой бригады "Лють" ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведки подразделениями войск беспилотных систем в составе 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск в районе населенного пункта Бересток обнаружили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА отдельной штурмовой бригады "Лють" ВСУ. Дивизионом реактивной бригады был нанесен удар с применением РСЗО "Торнадо-С". Цели были поражены", - информировали в ведомстве.