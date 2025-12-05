Группировка "Восток" за сутки уничтожила семь пунктов управления БПЛА

Российские бойцы также поразили станцию Starlink, рассказал офицер пресс-центра группы войск Дмитрий Миськов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили семь пунктов управления беспилотниками и станцию спутниковой связи Starlink за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял более 215 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе Humvee, Hummer, Senator и 3 "Козака", 16 автомобилей и семь пунктов управления беспилотной авиацией. Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены два квадроцикла, два пункта боепитания и станция спутниковой связи Starlink", - сказал он.