ЗРК Тор-М2 уничтожил за сутки шесть ударных дронов ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнила группировка войск "Днепр"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М2 группировки войск "Днепр" за сутки уничтожил шесть тяжелых ударных дронов и барражирующих боеприпасов ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе несения боевого дежурства расчетом ЗРК "Тор-М2" за сутки было уничтожено шесть тяжелых ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов противника, пытавшихся атаковать российские подразделения в зоне ответственности 58-й общевойсковой армии", - информировали в ведомстве.

Как рассказал заместитель начальника расчета с позывным Малой, слова которого приводят в министерстве, противник предпринял очень большую атаку. "В тот день было поражено около шести беспилотников. Но отработали, все цели были поражены, мимо нас никто не прошел", - сказал Малой.

В ведомстве отметили, что в зоне специальной военной операции подразделения ПВО прикрывают войска, командные пункты и штабы, а также населенные пункты в тыловых районах, по которым украинские националисты регулярно пытаются наносить преступные удары с использованием средств воздушного нападения.