Расчет ТОС "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Гуляйполя

Ликвидация украинской позиции позволила штурмовикам продолжить успешное продвижение

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Восток" в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области обнаружили опорный пункт ВСУ. После уточнения координаты были переданы расчету тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" 35-й армии, который выдвинулся на позицию ведения огня и нанес удар термобарическими боеприпасами по цели", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате точных попаданий уничтожен опорный пункт вместе с находившейся там живой силой, что позволило штурмовым подразделениям группировки продолжить успешное продвижение.