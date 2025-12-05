"Мста-Б" уничтожила укрепленные позиции ВСУ в Сумской области

Боевую задачу выполнили военные группировки "Север"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расчет буксируемого орудия "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожил укрепленные позиции ВСУ в рамках создания полосы безопасности в Сумской области у границы с Российской Федерацией. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Накануне средствами воздушной разведки в одной из лесопосадок был обнаружен укрепленный опорный пункт ВСУ, куда противник стягивал подразделения, рассредоточивал их, оборудовал позиции и готовился вести оборонительные действия. Расчет 152-мм буксируемого орудия "Мста-Б" точным огнем с закрытой огневой позиции нанес огневое поражение пехоте противника. В результате боевой работы расчета орудия противник понес значительные потери личного состава", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" выполняют боевые задачи по уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника в рамках создания полосы безопасности в Сумской области у границы с Российской Федерацией.