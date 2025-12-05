ТАСС: у аэропорта Харькова уничтожили пункты запуска БПЛА дальнего действия ВСУ

ВС РФ поразили цели из оперативно-тактического ракетного комплекса, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские военные уничтожили пункты запуска БПЛА дальнего действия ВСУ у харьковского аэропорта и Великого Бурлука. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Ударами ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса - прим. ТАСС) уничтожены пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука Харьковской области", - сказал собеседник агентства.