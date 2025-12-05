Марочко: ВСУ активизировали попытки наступлений в районе Красного Лимана

Украинское командование бросает в бой недостаточно подготовленных мобилизованных солдат, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины активизировало попытки наступательных действий в районе Красного Лимана в ДНР, бросая в первые ряды недостаточно подготовленных мобилизованных солдат. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С начала текущей недели отмечается рост активности ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Красный Лиман. Увеличено количество применения артиллерии и дронов. Также украинские боевики нарастили количество контратакующих действий с целью возвращения утраченных рубежей и позиций", - сказал он.

Эксперт добавил, что командование ВСУ применяет специфическую тактику построения атак. По его словам, в авангарде наступающих украинских войск, как правило, используют плохо подготовленных мобилизованных граждан, а во втором эшелоне идут бойцы националистических формирований, в том числе из бывшего подразделения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация).