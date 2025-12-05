Боец Кубик: для захода в Червоное бойцы "Востока" применили хитрость

Как отметил штурмовик, это позволило взять украинскую группировку в кольцо и зачистить населенный пункт

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" для захода в Червоное (украинское название - Высокое) Запорожской области применили военную хитрость. Как рассказал ТАСС боец 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии с позывным Кубик, ВС РФ наступали на ВСУ сразу с двух тыловых направлений.

"Заходили с востока и заходили с северо-запада. То есть с северо-запада у нас парни отважные вообще, через открытое поле пробегали в следующую лесополосу. А с востока они заходили именно через лесополосу. Таким образом, одни шли через поле, другие через лесополосы", - сказал военнослужащий.

Как отметил штурмовик, это позволило взять украинскую группировку в кольцо и зачистить населенный пункт.

3 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Червоное в Запорожской области.