МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли от действий Центральной группировки ВС РФ до 460 военнослужащих. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено до 460 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Humvee и артиллерийское орудие противника", - сказал Савчук.

Он уточнил, что на красноармейском направлении были отражены две атаки штурмовых групп 425-го штурмового полка из населенного пункта Шевченко с целью деблокирования формирований ВСУ в районе Родинского. Кроме того, были пресечены семь попыток ВСУ вырваться мелкими группами из кольца окружения в Димитрове. Уничтожены до 40 военных ВСУ, сбиты 107 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 77 тяжелого типа.