ВСУ за сутки потеряли свыше 195 солдат от действий Южной группировки войск

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности Южной группировки войск за сутки составили более 195 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Всего за сутки ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, включая британский бронетранспортер "Спартан", 15 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы, склад горючего и 3 склада материальных средств", - сказал он.

Астафьев добавил, что войсками беспилотных систем на краматорском и северском направлениях поражены 7 БПЛА, 3 наземных робототехнических комплекса и 14 блиндажей противника. На константиновском направлении - семь блиндажей, четыре дрона "Баба-яга" и наземный робототехнический комплекс.