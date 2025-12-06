Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военных и 4 БЭК ВСУ

Военнослужащие также поразили 2 танка, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 4 безэкипажных катера, станция радиоэлектронной борьбы и 2 склада материальных средств противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожили до 60 военных ВСУ и 4 безэкипажных катера (БЭК). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За прошедшие сутки общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 2 танка, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 4 безэкипажных катера, станция радиоэлектронной борьбы и 2 склада материальных средств", - сказал он.

Он добавил, что при поддержке авиации и артиллерии подразделения группировки войск нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Григоровки, Веселянки Запорожской области, Тягинки и Садового Херсонской области.