Бойцы "Запада" за сутки сбили 67 гексакоптеров "Баба-яга" ВСУ

Украинская армия также потеряла более 230 военнослужащих, 4 боевые машины и танк

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк и 4 боевые машины за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад". Также подразделения группировки сбили 67 тяжелых гексакоптеров "Баба-яга" ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Мобильными огневыми группами и расчетами ПВО сбито в воздухе и подавлено средствами РЭБ 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника и 67 ударных гексакоптеров противника типа R-18 ("Баба-яга" - прим. ТАСС)", - сказал он.

Он добавил, что военнослужащие группировки войск "Запад", в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили более 230 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 5 полевых складов боеприпасов.

За прошедшие сутки, отметил он, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска-Узлового, Синьково, Благодатовки и Моначиновки Харьковской области.