ВСУ потеряли до 250 солдат за сутки в зоне ответственности группировки "Восток"

Противник также лишился 2 бронированных машин и 13 автомобилей, сообщил офицер пресс-центра группы войск Дмитрий Мисков

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Восточной группировки войск за прошедшие сутки составили до 250 военных, 2 боевые бронированные машины и 13 автомобилей. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Мисков.

"В течение суток общевойсковыми армиями, соединениями группировки, в том числе операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем уничтожены до 250 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 13 автомобилей противника", - сказал он.

Миськов добавил, что подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах Андреевки Днепропетровской области, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области.