Расчет "Куба" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на купянском направлении

Беспилотник ВС РФ поразил цель с высокой точностью

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Расчет ударного беспилотного летательного аппарата "Куб" войск беспилотных систем из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" уничтожил украинский пункт управления БПЛА на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами аэроразведки был обнаружен блиндаж вражеских дроноводов. Координаты цели передали на командный пункт БПЛА, после чего оператор внес данные в компьютер, произвел расчеты и настроил связь с бортом. Тем временем техники подготовили аппарат к запуску и осуществили пуск беспилотника, оснащенного осколочно-фугасным боеприпасом, который поразил цель с высокой точностью", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что "Куб" способен атаковать цели на расстоянии свыше 50 км.