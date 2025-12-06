Расчеты "Градов" уничтожили более 20 солдат ВСУ на константиновском направлении

Артиллеристы группировки войск "Юг" поразили пункты временной дислокации и управления БПЛА противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Расчеты РСЗО "Град" Южной группировки войск поразили пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении. Уничтожены свыше 20 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Выявленные разведывательными БПЛА цели успешно поражены залпом 122-мм реактивных снарядов. Безвозвратные потери противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении.