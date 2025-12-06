Операторы дронов сорвали ротацию ВСУ в Гуляйполе

ВС РФ уничтожили бронемашину "Козак" с личным составом противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили бронемашину "Козак" и пикапы, сорвав ротацию ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Несколько машин противника, перевозивших продовольствие и боекомплект, были поражены на полевых дорогах. В ходе действий в городской застройке операторы нанесли прицельный удар по бронемашине "Козак", предназначенной для переброски резерва, уничтожив бронемашину, вторым дроном уничтожили личный состав", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что город с прилегающими к нему лесопосадками находится под полным огневым контролем расчетов войск беспилотных систем группировки "Восток", не позволяющих ВСУ перегруппироваться, вести прицельный огонь по российским штурмовым подразделениям, а также проводить ротации, подтягивать резервы и подвозить боеприпасы.

Как также сообщили в Минобороны, артиллеристы группировки уничтожили опорные пункты ВСУ внутри городской застройки Гуляйполя. "Работая в связке с разведывательными дронами войск беспилотных систем, артиллеристы нанесли серию выверенных ударов по целям. В результате несколько опорных пунктов были разрушены, что вынудило противника покинуть укрепленный район и позволило продолжить продвижение штурмовым группам", - сказали в ведомстве.