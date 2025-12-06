ТАСС: украинский погранотряд потерял часть командного состава под Сумами

Как сообщили агентству в российских силовых структурах, бойцы ВС РФ несколькими ударами БПЛА "Герань" уничтожили пункт управления противника

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пункт управления 15-го погранотряда Госпогранслужбы Украины уничтожен в районе Кияницы Сумской области, есть потери среди командного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в районе Кияницы несколькими ударами БПЛА "Герань" уничтожен пункт управления 15-го погранотряда ГПСУ. Ресурсы противника подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе в командном составе. Уничтожен практически весь транспорт", - сказал собеседник агентства.