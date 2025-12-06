ТАСС: потерявший секретные карты комбриг ВСУ "удерживает" Волчанск в интернете

На деле все административные здания и важные объекты в населенном пункте находятся под контролем военнослужащих группировки войск "Север", рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. ВСУ дезинформируют население, создавая в интернете иллюзию контроля над Волчанском Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении несмотря на то, что бои на волчанском направлении уже идут значительно южнее Волчанска, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжает удерживать город в интернете. Новым комбригом Виталием Поповичнм дана команда медийной службе бригады усилить мероприятия по дезинформации собственного населения с целью убедить его, что отдельные районы все еще находятся под контролем ВСУ", - сказал собеседник агентства.

27 ноября силовики сообщали ТАСС, что подполковник Попович с позывным Ветер стал новым командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он известен тем, что в качестве командира роты во время АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе) в 2016 году допустил потерю карт с расположением своего подразделения.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что командование ВСУ сняло с должности командира 57-й бригады за провальное руководство войсками в Харьковской области Евгения Солодаева - друга экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

В настоящее время Волчанск освобожден от ВСУ. Все административные здания и важные объекты находятся под контролем военнослужащих группировки войск "Север".

Волчанск - крупный населенный пункт Харьковской области, на начало 2023 года в нем проживало около 17 тыс. человек. Киев превратил город в крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны ВСУ использовали крупные промышленные предприятия на территории города. Бои за населенный пункт начались в мае 2024 года.