ТАСС: партизаны фиксируют данные о поддерживающих ВСУ жителях Запорожья

В будущем информацию планируют передать российским силовикам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Партизаны фиксируют жителей подконтрольной ВСУ части Запорожской области, которые поддерживают украинских военных, чтобы передать в будущем информацию российским силовикам. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Тут же сочувствующих ВСУ много, хватает и наших, кто ждет РФ. Первые же переживают, что как только российские войска возьмут Запорожье, сразу пойдут на Днепропетровск и дальше. Некоторые из них хотят якобы интегрироваться, но наши ребята-партизаны стараются таких помечать, чтобы потом информацию передать силовикам", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что обстановка по регионам напряженная, а для простых людей - сложная. Так, объяснил собеседник ТАСС, Днепропетровск напоминает "старый фильм об апокалипсисе".