Кадыров сообщил об ударах по Украине в ответ на атаку БПЛА по Грозному

Глава Чечни рассказал о поражении свыше 60 целей на более чем 10 украинских территориях

Редакция сайта ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров © Артем Геодакян/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря./ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о массированных ударах по военно-промышленным объектам Украины в ответ на атаку высотного здания в Грозном и пообещал продолжить удары по военно-промышленным объектам.

"Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, удары были нанесены по подземным складам ракет и авиабомб, аэродромам, местам сборки БПЛА, военно-ремонтным логистическим точкам, объектам ПВО и портовой военной инфраструктуры, железнодорожным узлам, предназначенным для доставок натовских грузов, местам скопления боевой техники.

"И хотя на самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь "адской", сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует. Воздушные тревоги звучат по всей Украине и сегодня с утра", - написал он.

Кроме того, Кадыров заявил о поражении свыше 60 целей на более чем 10 территориях Украины.

"Первый удар нанесен в 00:40 мск по Чернигову и Фастову. Мощные взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и других областях. Вплоть до 9 часов утра более 60 целей было обработано "Геранями", ракетами "Искандер-М", "Кинжал", "Калибр". Нанесен непоправимый урон по тылу врага", - отметил он.