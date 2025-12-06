Над регионами России сбили 11 украинских БПЛА за пять часов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами РФ 11 украинских БПЛА за пять часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 11:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 6 БПЛА - над территорией Брянской области, 3 БПЛА - над территорией Курской области и 2 БПЛА - над территорией Белгородской области", - сказали в военном ведомстве.