ТАСС: в Харьковской области ликвидировали боевик из нацбата ГУР "Кракен"

Подразделение характеризуется жестким отбором по идеологическим признакам и формируется из наиболее мотивированных боевиков, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Украинский боевик из нацбатальона Главного управления разведки Минобороны Украины "Кракен" (террористическая организация запрещена в России) был ликвидирован в зоне СВО в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Харьковской области ликвидирован Назарий-Глеб Нагорняк (31.07.1997 г. р.) боевик 1-го батальона 21-го отдельного полка беспилотных систем "Кракен" 3-го штурмового корпуса Вооруженных сил Украины. Подразделение характеризуется жестким отбором по идеологическим признакам и формируется из наиболее мотивированных боевиков, придерживающихся националистических взглядов", - рассказал собеседник агентства.