Заводы ОКС приняли порядка 50 призывников из научно-производственных рот ВМФ

Они прошли медкомиссию и тестирование на профессиональный отбор, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заводы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Северная верфь" и "Янтарь" приняли около 50 новобранцев из научно-производственных рот Военно-морского флота (ВМФ), сообщили в Минобороны России.

"В Санкт-Петербурге очередная группа новобранцев осеннего 2025 года призыва граждан на военную службу в количестве 30 человек отправилась в научно-производственную роту на судостроительный завод ОСК "Северная верфь" <…>. В свою очередь в Калининграде состоялась отправка порядка 20 калининградцев, которые будут проходить службу в научно-производственной роте Балтийского флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве также проинформировали, что новобранцы прошли медицинскую комиссию и тестирование на профессиональный отбор. Они получили банковские карты для начисления денежного довольствия во время службы и комплект военной формы. В МО РФ отметили, что все молодые люди имеют высшее и среднее профильное образование.

"В Военно-Морском Флоте подобная рота также функционирует на предприятии ОСК "Севмаш" в Северодвинске", - добавили в Минобороны.