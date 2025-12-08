"Калашников" заключил контракты на поставку "Куб-2" и "Куб-10"

Концерн начал подготовку производственных площадок к их выполнению

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" заключил крупные контракты на производство и поставку заказчику управляемых барражирующих боеприпасов "Куб-2" и управляемых боеприпасов "Куб-10". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

