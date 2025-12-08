Минобороны предложило учредить медаль "За поиск без вести пропавших и павших"

Ведомственную награду будут вручать за "самоотверженность и инициативу при розыске в боевых условиях" и за "систематическое успешное выполнение задач по эвакуации"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ предложило учредить ведомственную медаль "За поиск без вести пропавших и павших". Соответствующий проект указа министра опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Медалью "За поиск без вести пропавших и павших" награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации: за проявленные самоотверженность и инициативу при розыске без вести пропавших и павших военнослужащих в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни; за систематическое успешное выполнение задач по эвакуации погибших военнослужащих и иных лиц в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни <...>", - говорится в документе.

Медаль также предлагается вручать за "существенный личный вклад по созданию эффективных систем мониторинга, розыска, спасения и возвращения без вести пропавших и павших военнослужащих, за разработку и успешное внедрение новых технологий, направленных на безопасную и эффективную эвакуацию погибших военнослужащих непосредственно с линии боевого соприкосновения, а также установления их личности". Также документом предполагается награждение медалью "за организацию эффективного взаимодействия с общественными, международными организациями, приведшего к нахождению и возвращению без вести пропавших и павших военнослужащих".

Новая медаль будет изготовлена из металла серебристого цвета с эмалью и иметь форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали должно находится рельефное изображение серебристого прямого равноконечного креста с каймой. На оборотной стороне медали в центре - рельефное одноцветное изображение эмблемы МО РФ, под ней - рельефная надпись: "За поиск без вести пропавших и павших", по кругу - рельефная надпись "Министерство обороны Российской Федерации".

Проект приказа подготовлен в связи с указаниями министра обороны РФ.