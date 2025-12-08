Эксперт Киселев: освобождение Константиновки повлияет на ход всей СВО
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Освобождение российской армией Константиновки Донецкой Народной Республики "очень серьезно" повлияет на ход всей специальной операции, считает военный эксперт Виталий Киселев. Сейчас Киев оттянул часть сил и средств к Димитрову (украинское название Мирноград) и Красноармейску (украинское название Покровск), сообщил он ТАСС.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
По словам Киселева, сейчас Константиновка - один из самых сложных участков в зоне СВО, поскольку он находится в низине и солдаты украинской армии "антуражно окапывают" центр города.
"Небо не было приватизировано нами и очень сложно было отправлять беспилотники. На сегодняшний день этот вопрос практически решен. Поэтому уничтожение константиновской группировки [ВСУ] очень серьезно повлияет на ход событий специальной военной операции и вообще в переломе всех действий, которые сегодня происходят на Донбассе. Тем более, что Димитров и Красноармейск оттянули серьезные силы и средства [ВСУ] от Донбасса. Также в этом еще помогает северная группировка войск, которая на Волчанске идет, которая также очень основательно потрепала противника", - добавил он.