Эксперт Киселев: энергосистема Украины может остановиться в ближайшие месяцы

Перебои повлияют на логистику ВСУ, отметил военный эксперт

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Украинская энергосистема в ближайшие несколько месяцев может полностью остановиться после точечных ударов по ней российских войск. Перебои в энергосистеме Киева также повлияют на логистику ВС Украины в зоне специальной военной операции, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"Возможно через несколько месяцев она (энергосистема Киева - прим. ТАСС) вообще прекратит существовать. Это большое подспорье, во-первых, для логистики, которая также будет прекращать работать. <…> Энергосистема, которая, в принципе, генерирует всю свою мощь сегодня на выплавку мин, на выплавку снарядов, прекращает свое существование", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Киселев считает, что для больших успехов в зоне специальной операции российским военнослужащим также необходимо, чтобы украинская "железная дорога прекратила свое существование", над чем также работают ВС РФ, нанося удары по железнодорожным депо Украины.