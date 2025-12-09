Марочко: ВС РФ берут в клещи ВСУ в Константиновке

Освобождением Червоного российские силы начали "полноценные бои" на константиновском участке, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр РекаТАСС

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Освобождение Червоного позволит российским бойцам брать в клещи дислоцированную в Константиновке ДНР группировку Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, освобождением Червоного российские силы начали "полноценные бои" на константиновском участке. "Сейчас наши военнослужащие в основном давят [на ВСУ] с юга. Как раз для того, чтобы взять в клещи ту группировку, которая находится в Константиновке, и нарушить полностью логистику украинских боевиков, нам нужно продвигаться западнее от Часова Яра, что и делают наши военнослужащие", - сказал он.

Об освобождении Червоного в Минобороны РФ сообщили 8 декабря.