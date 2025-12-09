Десантник Хитрый сбросами с БПЛА уничтожил более 300 военных ВСУ

Начальник штаба батальона бригады ВДВ группировки войск "Днепр" представлен к ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени c мечами

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Начальник штаба батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным Хитрый сбросами с беспилотников уничтожил более 300 боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал ТАСС во время церемонии награждения военнослужащих бригады государственными наградами.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Будучи командиром штурмовой роты, лично управлял средствами беспилотных систем. Сбросами было уничтожено - и подтверждено на видео - более 300 военнослужащих ВСУ", - сказал он.

Хитрый отметил, что выполнял боевые задачи на бахмутском направлении, задачи по защите Курской области от вторжения ВСУ и установлению линии безопасности в Сумской области. За свои подвиги военнослужащий представлен к ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени c мечами.

"Хочу поблагодарить старшее начальство за высокую оценку моей деятельности", - отметил офицер.