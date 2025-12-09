ТАСС: украинцы мстят ТЦК за убийство отца с ребенком в Херсонской области

В российских силовых структурах сообщили, что после случившегося жители Украины стали передавать российским войскам данные о местоположении сотрудников центров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Украины начали передавать российским войскам данные о местоположении сотрудников ТЦК после убийства отца с ребенком в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования", - сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Порой граждане вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, которые при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.