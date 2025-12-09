Операторы ударных FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

Также уничтожили роботизированную платформу противника, сообщили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки войск "Север" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Сумской области, также уничтожили роботизированную платформу противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из направлений расчет войск беспилотных систем группировки войск "Север" организовал в Сумской области засаду на малогабаритные средства доставки грузов. Так оператор FPV-дронов на оптоволоконном управлении с кумулятивной боевой частью уничтожил роботизированную платформу и квадроцикл противника", - информировали в ведомстве.

Кроме того, в ночное время разведка обнаружила, а операторы FPV-дронов поразили пикап ВСУ, на котором передвигались боевики для проведения ротации.