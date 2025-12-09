Ударные дроны уничтожили пункт управления тяжелыми беспилотниками ВСУ

Операторы БПЛА Южной группировки войск также поразили антенны связи противника

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Операторы ударных дронов Южной группировки войск уничтожили антенны связи и пункт управления тяжелыми беспилотниками ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных дронов войск беспилотных систем в составе Южной группировки войск с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили антенны связи и пункт управления тяжелыми гексокоптерами противника на северском направлении", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что операторы войск беспилотных систем ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и живой силы, а также поражения пунктов управления беспилотной авиацией и огневых позиций вражеской артиллерии. Все это создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки.