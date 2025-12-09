"Солнцепек" уничтожил укрепленный пункт ВСУ в Гуляйполе

Боевую задачу выполнил расчет тяжелой огнеметной системы группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожил укрепленный пункт размещения ВСУ в Гуляйполе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"По данным разведки в городской черте Гуляйполе был обнаружен укрепленный пункт временной дислокации с организованными оборонительными позициями и инженерными заграждениями. После передачи координат на командный пункт, задачу на уничтожение противника получил расчет ТОС "Солнцепек" 35-й армии группировки "Восток", который выполнил пуск термобарических боеприпасов по выявленным объектам", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что благодаря огневому поражению уничтожены места размещения противника и его опорные пункты вместе с находившейся там живой силой.