Операторы ударных беспилотников уничтожили технику ВСУ в Запорожской области

Бойцы группировки "Днепр" также поразили личный состав противника

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили военную технику ВСУ вместе с личным составом в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач операторами ударных беспилотных летательных аппаратов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" были уничтожены бронетранспортер противника, автомобиль с личным составом украинских сил специальных операций, замаскированная боевая бронированная машина и антенна-ретранслятор, используемая для управления войсками ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что по результатам объективного контроля потери противника составили до 10 военнослужащих убитыми и ранеными, а также несколько единиц боевой техники.

Отмечается, что подразделения беспилотных систем группировки активно применяют беспилотные комплексы как самолетного, так и мультикоптерного типа. Техника используется для ведения разведки, корректировки огня артиллерии и высокоточного поражения целей.