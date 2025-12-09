Подполье: ВСУ изъяли машины скорой помощи в поселке на правобережье Херсонщины

Жители Белозерки не могут своевременно получить медицинскую помощь, отметили в организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жители населенного пункта Белозерка подконтрольной Киеву Херсонщины не могут своевременно получить медицинскую помощь из-за отсутствия транспортных средств у врачей. Все машины скорой помощи были изъяты для нужд боевиков ВСУ, сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

"В подконтрольной ВСУ Херсонской области люди сами скидываются на машины скорой помощи. Ситуация такова, что украинские боевики любят использовать эти средства передвижения в качестве безопасного транспорта для своих перемещений. В частности, в Белозерке все машины были изъяты в пользу ВСУ, поэтому там не осталось ни одной машины скорой помощи. Итог печален в первую очередь для жителей, которым не могут оказать помощь вовремя", - рассказал собеседник агентства.