ВС РФ "Градом" уничтожили не менее 15 солдат ВСУ в районе Константиновки

Боевую задачу выполнила Южная группировка войск

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" Южной группировки поразил район сосредоточения ВСУ в районе Константиновки в ДНР, уничтожив как минимум 15 солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что операторами войск беспилотных систем в районе населенного пункта были обнаружены наблюдательные пункты, два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ.

"Координаты расположения противника были оперативно переданы находящемуся на боевом дежурстве экипажу БМ-21 "Град", в результате точного удара реактивной артиллерии район сосредоточения живой силы противника был поражен. Противник понес безвозвратные потери живой силы в количестве не менее 15 человек", - сказали в МО РФ.