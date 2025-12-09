Над регионами России за ночь сбили 121 украинский беспилотник

Из них 49 аппаратов уничтожили в Белгородской области

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами России и Каспийским море, из них 49 - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 декабря до 07:00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 49 БПЛА над территорией Белгородской области, 22 БПЛА над территорией Республики Крым, 10 БПЛА над территорией Рязанской области, 9 БПЛА над территорией Воронежской области, 8 БПЛА над акваторией Каспийского моря, 5 БПЛА над территорией Ростовской области, 5 БПЛА над территорией Республики Калмыкия, 4 БПЛА над территорией Нижегородской области, 3 БПЛА над территорией Липецкой области, 2 БПЛА над территорией Курской области, 2 БПЛА над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА над территорией Брянской области и 1 БПЛА над территорией Тульской области", - сообщили в ведомстве.