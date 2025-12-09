Марочко: силы ВС РФ формируют огневой котел у Северска

ВСУ рискуют попасть в окружение, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Продвижением у Закотного, Платоновки и Кирово (украинское название - Свято-Покровское) российские бойцы сузили горловину огневого котла для Вооруженных сил Украины у Северска Донецкой Народной Республики, противник рискует попасть в окружение. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, продвижение сил РФ в районах населенных пунктов Закотное, Платоновка и Кирово позволило армии РФ расширить свою зону контроля.

"Также это позволило сократить межпозиционное пространство между нашими подразделениями Платоновка - Кирово с 9 до 4 км. Таким образом, ВС РФ сузили горловину котла на северском направлении. Западнее Северска уже вырисовываются очертания огневого кармана и, в случае несвоевременного отвода украинских боевиков с Северска, они в скором времени могут оказаться в тактическом окружении", - сказал Марочко.