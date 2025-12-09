Бойцы бригады "Волки" направили по ВСУ беспилотник в честь Дня Героев Отечества

День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Бригада "Волки" Добровольческого корпуса/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Волки", входящей в Добровольческий корпус, направили по ВСУ ударный дрон-камикадзе самолетного типа "Молния" в честь Дня Героев Отечества. Об этом они заявили на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы - бригада "Волки" Добровольческого корпуса. Поздравляем с праздником - Днем Героев Отечества. Мы подготовили в честь этого праздника такой аппарат и сегодня отправим его врагу. Работаем, братья, за всех пацанов. Слава России. Мы идем по стопам предков, стопам героев. Мы - такой народ, у нас это заложено в крови, мы всегда побеждаем, другого исхода быть не может", - сказал военнослужащий бригады.

День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря.