В ДНР рассказали, что в Гуляйполе подвалы переполнены ранеными военными ВСУ

Украинские командиры жалуются на проблемы с эвакуацией и отсутствие мест для раненых, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Подвалы Гуляйполя переполнены ранеными украинскими военнослужащими. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, многие из них умирают от отсутствия медицинской помощи.

"В Гуляйполе подвалы в буквальном смысле переполнены ранеными солдатами противника. Многие из них умирают из-за отсутствия медпомощи и остаются в подвалах вместе с теми, кто еще жив", - сообщил Кимаковский.

Он добавил, что украинские командиры жалуются на проблемы с эвакуацией и отсутствие мест для раненых.