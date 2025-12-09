ВС РФ уничтожили пункты дислокации и миномет ВСУ на константиновском направлении

Кроме того, российские бойцы обнаружили и уничтожили двигавшийся на ротацию пикап с солдатами ВСУ

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем и артиллеристы Южной группировки на константиновском направлении уничтожили пункт управления тяжелыми дронами, два пункта временной дислокации и миномет ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили блиндаж, пункт временной дислокации с живой силой и 120-мм миномет противника. Расчеты артиллерии дивизии уничтожили еще один пункт временной дислокации украинских солдат, а также наблюдательный пункт ВСУ.

Кроме того, операторы войск беспилотных систем группировки обнаружили и уничтожили двигавшийся на ротацию пикап с солдатами ВСУ и наземный роботехнический комплекс, который производил доставку материальных средств. Также был уничтожен оборудованный в частном домовладении пункт управления тяжелыми гексакоптерами ВСУ.